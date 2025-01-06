ВСУ попытались атаковать Белогородскую область в канун Рождества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в небе над регионом. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

«В Белгородском районе в селе Таврово в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль», — написал глава области.