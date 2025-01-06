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Регион
6 января, 19:41

ВСУ попытались атаковать Белогородскую область в канун Рождества

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Белогородчину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в небе над регионом. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

«В Белгородском районе в селе Таврово в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль», — написал глава области.

61 БПЛА в пяти регионах: ВСУ предприняли массированную атаку на Россию в ночь на 5 января
61 БПЛА в пяти регионах: ВСУ предприняли массированную атаку на Россию в ночь на 5 января

А днём ранее украинские боевики пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Избежать катастрофы удалось лишь благодаря российским зенитчикам, которые засекли и устранили угрозу.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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