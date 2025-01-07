Переворачивать матрас и выносить мусор: Христианам рассказали, чего нельзя делать на Рождество

7 января представители всех христианских конфессий отмечают Рождество. Сейчас традиции светлого праздника соблюдаются всё реже, однако раньше люди старались избегать некоторых действий в этот день. О главных правилах, которых рекомендуют придерживаться старые поверья, напомнила Общественная служба новостей.

За шесть недель до наступления Рождества принято держать пост, отказавшись от употребления мяса и молочных продуктов. А за несколько дней до праздника важно провести дома уборку. В ночь с 6 на 7 января каждый христианин обязан посетить службу в храме, а днём нужно пригласить к себе в гости родственников и близких людей, так как встречать Рождество одному — плохая примета. Проводить праздник стоит в приятной обстановке, без ссор и скандалов. А подарить гостям можно милые презенты, сделанные своими руками.

Плохой приметой считается 7 января ставить обувь партнёра далеко от своей — это спровоцирует скандалы и неурядицы. Выбрасывать мусор из дома в этот день тоже не рекомендуется, так как вместе с ним человек может вынести свою удачу, верили наши предки. Ещё нельзя переворачивать матрас, на котором спишь, и надевать тёмную одежду. За стол принято садиться только при появлении на небе первой звезды, а сплетничать и ругаться во время праздника категорически запрещено. Не стоит забывать в этот праздник и об умерших родственниках — для них на окне заведено оставлять зажжённую свечу.