Как украсить дом к Рождеству 7 января: Стильные идеи для ёлки и декора комнат

После Нового года нам предстоит отметить ещё один важный праздник — Рождество. Это время тихого семейного торжества, наполненного глубоким духовным смыслом. Вместе с декоратором рассказываем, как украсить дом на 7 января.

Чем Рождество отличается от Нового года

В отличие от суетного и торжественного Нового года, Рождество — тихий семейный праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

В отличие от Нового года, Рождество не настолько торжественно: его празднуют с меньшим размахом. Если на первый праздник года принято устраивать масштабные вечеринки, то смысл Рождества — в объединении всей семьи за праздничным столом. Это тихое домашнее торжество, и декор должен быть соответствующим.

Рождество, которое у нас традиционно отмечают 7 января, — это тёплый семейный праздник, который отличается спокойной атмосферой и меньшей торжественностью в сравнении с Новым годом. Здесь акцент делается на уют, натуральность и символичность в декоре. Юлия Лапшинова Декоратор

Как украсить дом на Рождество

К Рождеству дом лучше украсить в спокойной цветовой гамме с преобладанием натуральных элементов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sync Design Solutions

Используйте спокойную цветовую гамму. Украшения должны быть натуральными и отражать смысл праздника — а в христианской традиции это дата рождения Иисуса Христа. В качестве аксессуаров подойдут, например, фигурки волхвов или Вифлеемской звезды.

Центральная зона для рождественского декора — праздничный стол. Он должен быть оформлен в спокойных тонах: например, бежевом, белом или светло-голубом с золотыми или серебряными акцентами. Для украшения используйте лапник, веточки ели, свечи разной высоты и гирлянды с тёплым светом, которые можно положить в стеклянные стаканы или вазы. Юлия Лапшинова Декоратор

Чтобы декор смотрелся завершённым, декоратор Юлия Лапшинова советует добавить текстиль: скатерть с нейтральным орнаментом, салфетки с рождественскими мотивами и дорожки, украшенные вышивкой или тематическими узорами.

Как украсить рождественскую ёлку

На Рождество ёлку стоит украсить по-новому: деревянные украшения, спокойные цвета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Gutyryak

Если вы не стали убирать ёлку сразу после Нового года, то можете переоформить её в новом, более спокойном стиле. Например, снять разноцветный дождик и повесить гирлянду с мягким тёплым светом.

Рождественская ёлка, в отличие от новогодней, оформляется с акцентом на натуральность. Используйте деревянные украшения, домики из глины, фигурки ангелов и засушенные растения. Отличным вариантом для семей с детьми станет изготовление игрушек своими руками. Это может быть шитьё маленьких фигурок из фетра или сборка ёлочных украшений из веточек и шишек. Такой подход подчеркнёт тёплую атмосферу праздника. Юлия Лапшинова Декоратор

Главные элементы рождественского декора

Главные элементы рождественского декора — это живой огонь, свечи и еловые веточки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Есть несколько украшений, которые считаются центральными в рождественской декоративной композиции. Это, как правило, живой огонь, деревянные игрушки, а также еловые веточки. Композицию можно оформить как в стиле ретро середины XX века, так и в более современном минимализме.

Свечи — один из основных элементов рождественского украшения дома. Их можно разместить в декоративных подсвечниках или сочетать с еловыми ветками и лапником в центральной композиции. Добавьте к этому диффузоры с нотами мандарина, хвои или корицы. Эти запахи не только создают праздничное настроение, но и усиливают ощущение единения с природой. Юлия Лапшинова Декоратор