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6 января, 23:33

Бард Вадим Мищук скончался в Москве в возрасте 68 лет

Вадим Мищук. Обложка © grushinfestival.ru

Вадим Мищук. Обложка © grushinfestival.ru

На 69-м году жизни не стало известного барда-исполнителя Вадима Мищука. Об этом сообщил сайт Грушинского фестиваля, в котором он вместе с ныне покойным братом Валерием неоднократно принимал участие.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — поделилась администрация фестиваля.

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге. Вместе с братом он с конца 1970-х выступал в ансамбле «Домино», а в 1989 году они переехали жить в российскую столицу, где сформировали дуэт. Широкую известность коллективу принесли композиции «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье».

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Напомним, что Валерий Мищук покинул наш мир 14 августа 2022-го в 71-летнем возрасте. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Владимир Озеров
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