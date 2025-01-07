КНДР испытала неуязвимую для ПРО гиперзвуковую ракету под надзором Ким Чен Ына

6 января в КНДР состоялся пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Она набрала скорость 12 Махов и поразила мишень в открытых водах, пролетев 1,5 тысячи километров. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который остался доволен разработкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын наблюдает за пуском. Фото © ЦТАК

По завершении испытаний лидер КНДР назвал целью разработки новой ракеты лишь самооборону и сдерживание любых недоброжелателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что гиперзвуковая боеголовка способна безнаказанно преодолевать любые системы ПРО в мире.

Ракета в воздухе. Фото © ЦТАК