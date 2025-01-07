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Регион
7 января, 00:05

КНДР испытала неуязвимую для ПРО гиперзвуковую ракету под надзором Ким Чен Ына

Пуск ракеты. Обложка © ЦТАК

Пуск ракеты. Обложка © ЦТАК

6 января в КНДР состоялся пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Она набрала скорость 12 Махов и поразила мишень в открытых водах, пролетев 1,5 тысячи километров. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который остался доволен разработкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын наблюдает за пуском. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын наблюдает за пуском. Фото © ЦТАК

По завершении испытаний лидер КНДР назвал целью разработки новой ракеты лишь самооборону и сдерживание любых недоброжелателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что гиперзвуковая боеголовка способна безнаказанно преодолевать любые системы ПРО в мире.

Ракета в воздухе. Фото © ЦТАК

Ракета в воздухе. Фото © ЦТАК

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Ранее об этом пуске сообщили и в Токио. По данным береговой охраны Страны восходящего солнца, северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Владимир Озеров
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