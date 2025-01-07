Власти Венесуэлы объявили о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Встреча президента Парагвая Сантьяго Пеньи с беглым венесуэльским экс-кандидатом в президенты Эдмундо Гонсалесом побудила Каракас разорвать дипломатические отношения с Асунсьоном. О соответствующем решении объявил МИД Венесуэлы.

«Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов», — говорится в заявлении.

Власти Парагвая в ответ предписали венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 48 часов.