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Регион
7 января, 00:25

Власти Венесуэлы объявили о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Встреча президента Парагвая Сантьяго Пеньи с беглым венесуэльским экс-кандидатом в президенты Эдмундо Гонсалесом побудила Каракас разорвать дипломатические отношения с Асунсьоном. О соответствующем решении объявил МИД Венесуэлы.

«Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов», — говорится в заявлении.

Власти Парагвая в ответ предписали венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, что с сентября 2024 года Гонсалес находится в бегах. На родине его должны задержать в рамках расследования неправомерных действий оппозиции во время выборов.

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ТАСС / Михаил Макеев

Полина Никифорова
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