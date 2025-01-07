Патриарх Кирилл назвал уникальную черту России, которую ненавидят на Западе

Россия, избрав для себя отличный от остальных государств путь цивилизационного развития, де-факто бросила вызов «великим и сильным державам». Именно поэтому наша страна сталкивается с ненавистью и нападками со стороны Запада, который хочет «задушить» РФ, но раз за разом лишь терпит крах. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди по завершении рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.

«Россия в каком-то смысле бросила вызов многим великим и сильным [державам]. А что это за вызов? Это не вызов силы, не вызов, связанный с использованием или угрозой использования ядерного оружия. Нас ненавидят за то, что мы предлагаем иной, альтернативный путь цивилизационного развития», — утверждает патриарх.

Священнослужитель пояснил, что зачастую за рубежом научно-технический прогресс сопровождается «полным развалом всего того, что имеет отношение к нравственности человека». Россия же показывает миру пример того, как можно сочетать науку, технологии, образование и высочайшую культуру с верой в Господа.

«В этот день мы особенно просим Бога о том, чтобы он благословил наше Отечество, президента нашего православного Владимира Владимировича Путина, власти, воинство и весь наш народ», — заключил глава РПЦ.