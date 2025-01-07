В США заявили о первой жертве птичьего гриппа H5N1

Житель американского штата Луизиана скончался от птичьего гриппа H5N1. По данным местного департамента здравоохранения, это первая смерть от указанного недуга на территории США.

Представители ведомства сообщили, что пациенту было больше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Птичий грипп он подхватил, контактируя с домашними и дикими птицами.

«Лучший способ защитить себя и свою семью от H5N1 — избегать источников заражения. Это означает избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, заражёнными вирусами птичьего гриппа», — напомнили в департаменте, выразив соболезнования семье почившего.