В США заявили о первой жертве птичьего гриппа H5N1
Житель американского штата Луизиана скончался от птичьего гриппа H5N1. По данным местного департамента здравоохранения, это первая смерть от указанного недуга на территории США.
Представители ведомства сообщили, что пациенту было больше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Птичий грипп он подхватил, контактируя с домашними и дикими птицами.
«Лучший способ защитить себя и свою семью от H5N1 — избегать источников заражения. Это означает избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, заражёнными вирусами птичьего гриппа», — напомнили в департаменте, выразив соболезнования семье почившего.
Ещё в июле 2024 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что следующая пандемия уже близко. Опасения специалистов связаны как раз со вспышкой птичьего гриппа H5N1.
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