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Регион
7 января, 03:30

«Делаем полную защиту»: Российские ремонтники рассказали об апгрейде техники после боёв с ВСУ

Минобороны РФ показало процесс ремонта техники силами бойцов группировки «Запад»

Министерство обороны России поделилось кадрами восстановления гусеничной и колёсной боевой техники, доставленной с передовой после столкновений с ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Запад» не только ремонтируют машины, но и совершенствуют её с учётом актуальных угроз.

Военные группировки войск «Запад» ремонтируют и улучшают военную технику. Видео © Telegram / Минобороны России

«После каждого выезда, после каждых случаев, боёв, дорабатываем, где-то усиливаем. Мы делаем полную защиту танка: и от дронов, и от камикадзе, и от всего. Дроны [раньше] пробивали броню, они же сверху бьют. А тут у них такой возможности нет», — рассказал сварщик ремонтно-восстановительного подразделения.

Дефицита запчастей у работников нет, на складах всегда имеется необходимый объём необходимых узлов и агрегатов. У цехов хорошо налажено взаимодействие с производителями военной техники. Нередко экипажи обращаются к ремонтникам с просьбой о конкретных изменениях и доработках машин, добавили в МО.

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Украинские же танки после знакомства с российским оружием обычно не подлежат восстановлению. Так, недавно наши БПЛА сурово разобрались с Т-72 ВСУ в курском приграничье.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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