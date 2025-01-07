«Делаем полную защиту»: Российские ремонтники рассказали об апгрейде техники после боёв с ВСУ

Министерство обороны России поделилось кадрами восстановления гусеничной и колёсной боевой техники, доставленной с передовой после столкновений с ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Запад» не только ремонтируют машины, но и совершенствуют её с учётом актуальных угроз.

Военные группировки войск «Запад» ремонтируют и улучшают военную технику. Видео © Telegram / Минобороны России

«После каждого выезда, после каждых случаев, боёв, дорабатываем, где-то усиливаем. Мы делаем полную защиту танка: и от дронов, и от камикадзе, и от всего. Дроны [раньше] пробивали броню, они же сверху бьют. А тут у них такой возможности нет», — рассказал сварщик ремонтно-восстановительного подразделения.

Дефицита запчастей у работников нет, на складах всегда имеется необходимый объём необходимых узлов и агрегатов. У цехов хорошо налажено взаимодействие с производителями военной техники. Нередко экипажи обращаются к ремонтникам с просьбой о конкретных изменениях и доработках машин, добавили в МО.