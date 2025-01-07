«Дух наш становится сильнее»: Российские бойцы записали трогательные видеопоздравления по случаю Рождества
Российские военные записали рождественские видеопоздравления с фронта
Российские военнослужащее группировки войск «Центр» поздравили соотечественников с Рождеством. Видео с передовой было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Поздравление с Рождеством от бойцов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
Защитники пожелали россиянам крепкого здоровья и посоветовали провести этот светлый праздник в кругу семьи. Солдаты и офицеры поблагодарили всех за поддержку, которая дарит военнослужащим тепло даже в холодных окопах.
«Дорогие наши соотечественники, мы очень рады, что вы переживаете за нас. Это нас очень трогает. Ваши посылки, детские письма — когда читаешь их, дух наш становится сильнее, потому что мы не одни, нас дети там ждут. И за это мы готовы идти вперёд. Главное, чтобы у нас в тылу было всё хорошо», — отметил рядовой Виктор Архипов.
Ранее с Рождеством Христовым россиян поздравил и президент страны Владимир Путин. Он отметил важность этого праздника для миллионов людей во всём мире и подчеркнул, что в этот день мы по-особому ощущаем важность отеческих и семейных традиций.
Telegram / Минобороны России