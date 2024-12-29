«Казалось хорошей идеей»: Принц Уильям рассказал о самом нелепом подарке жене на Рождество

Наследный принц Великобритании Уильям рассказал забавную историю о своём самом неудачном рождественском подарке для супруги Кейт Миддлтон. Как оказалось, принцесса до сих пор вспоминает этот случай со смехом.

Неловкая ситуация произошла ещё до заключения брака. Наследник престола решил преподнести возлюбленной необычный подарок и вручил ей бинокль. Уильям быстро осознал, что его выбор оказался не самым удачным. Кейт, получившая оригинальный подарок, тут же рассмеялась и заметила, что бинокль больше подходит любителю-натуралисту для наблюдения за птицами или же для «подглядывания» в чужие окна.

«Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей», — приводит слова принца портал Ndtv.ru.