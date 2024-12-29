«Казалось хорошей идеей»: Принц Уильям рассказал о самом нелепом подарке жене на Рождество
Принц Уильям рассказал о самом нелепом подарке для супруги на Рождество
Наследный принц Великобритании Уильям рассказал забавную историю о своём самом неудачном рождественском подарке для супруги Кейт Миддлтон. Как оказалось, принцесса до сих пор вспоминает этот случай со смехом.
Неловкая ситуация произошла ещё до заключения брака. Наследник престола решил преподнести возлюбленной необычный подарок и вручил ей бинокль. Уильям быстро осознал, что его выбор оказался не самым удачным. Кейт, получившая оригинальный подарок, тут же рассмеялась и заметила, что бинокль больше подходит любителю-натуралисту для наблюдения за птицами или же для «подглядывания» в чужие окна.
«Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей», — приводит слова принца портал Ndtv.ru.
На самом же деле подарок принца Уильяма был ещё не самым худшим. Действительно неудачную подборку новогодних подарков Life.ru собрал ранее. Кроме того, совсем недавно возникло новое явление — скруджинг, когда люди расстаются с партнёром, чтобы избежать подарков на Новый год. В беседе с Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов поделился советами, как поступить, если ваш партнёр начал проявлять жадность.
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