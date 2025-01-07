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7 января, 05:28

Число погибших при мощном землетрясении в Тибете увеличилось до 53

Последствия землетрясения в Тибете. Обложка © X / thenewsdrum

Последствия землетрясения в Тибете. Обложка © X / thenewsdrum

Число жертв после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая возросло до 53 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Землетрясение в Тибете. Видео © X / All India Radio News

«По состоянию на 12.30 [7.30 по московскому времени] 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека» — указано в сообщении.

По данным агентства, число пострадавших также возросло — до 62 человек.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

Ранее Life.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. Сообщалось о более чем 30 погибших.

Дарья Нарыкова
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