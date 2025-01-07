Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний»
Пушилин и Кириенко подарили подарки трём детям из ДНР в рамках «Ёлки желаний»
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики.
Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
Подарки получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова. Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава — об умной колонке, а Таня очень хотела куклу. Их мечты исполнили Пушилин и Кириенко.
Также в рамках визита в ДНР заместитель руководителя АП пообщался с жителями Авдеевки, где проверил восстановленные на зиму квартиры, и поздравил людей с праздниками. Кроме того, Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.
Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Ребята рассказали Мишустину новогоднее стихотворение, а в ответ премьер процитировал отрывок из мультфильма «Когда зажигаются ёлки»: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда…».
Telegram / Пушилин Д.В.