Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики.

Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Подарки получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова. Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава — об умной колонке, а Таня очень хотела куклу. Их мечты исполнили Пушилин и Кириенко.

Также в рамках визита в ДНР заместитель руководителя АП пообщался с жителями Авдеевки, где проверил восстановленные на зиму квартиры, и поздравил людей с праздниками. Кроме того, Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.

Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.