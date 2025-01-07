Глава Минфина США угрожает Китаю серьёзными последствиями за поддержку РФ
Если власти Китая окажут финансовую поддержку России в украинском конфликте, то им будут грозить «значительные последствия». С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся, в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в документе.
Недавно Министерство коммерции КНР ввело ограничения на поставки продукции двойного назначения в отношении 28 оборонных американских компаний. Сообщается, что соответствующий шаг Пекина направлен на поддержание национальной безопасности Китая.
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