Глава Минфина США угрожает Китаю серьёзными последствиями за поддержку РФ

Если власти Китая окажут финансовую поддержку России в украинском конфликте, то им будут грозить «значительные последствия». С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся, в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в документе.