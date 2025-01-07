Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 07:54

Глава Минфина США угрожает Китаю серьёзными последствиями за поддержку РФ

Если власти Китая окажут финансовую поддержку России в украинском конфликте, то им будут грозить «значительные последствия». С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся, в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в документе.

Руин не оказалось: В США указали на неэффективность антироссийских санкций
Руин не оказалось: В США указали на неэффективность антироссийских санкций

Недавно Министерство коммерции КНР ввело ограничения на поставки продукции двойного назначения в отношении 28 оборонных американских компаний. Сообщается, что соответствующий шаг Пекина направлен на поддержание национальной безопасности Китая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar