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Регион
7 января, 08:48

Украине предрекли гибель при продолжении конфликта

WP: Украина не переживёт ещё один год конфликта

Украина не сможет пережить ещё один год боевых действий. Переломный момент уже прошёл и Киев теряет очень многое, пишет Washington Post.

«Украина вряд ли сможет пережить ещё один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что переломный момент конфликта уже прошёл: Киев теряет военных и территории. Издание напомнило Украине, что время уже на исходе.

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Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут случиться уже 25 января. Он пояснил, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Николай Рюмин
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