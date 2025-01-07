Украине предрекли гибель при продолжении конфликта
WP: Украина не переживёт ещё один год конфликта
Украина не сможет пережить ещё один год боевых действий. Переломный момент уже прошёл и Киев теряет очень многое, пишет Washington Post.
«Украина вряд ли сможет пережить ещё один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.
Журналисты отметили, что переломный момент конфликта уже прошёл: Киев теряет военных и территории. Издание напомнило Украине, что время уже на исходе.
Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут случиться уже 25 января. Он пояснил, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».
Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan