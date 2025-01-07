Украина не сможет пережить ещё один год боевых действий. Переломный момент уже прошёл и Киев теряет очень многое, пишет Washington Post.

«Украина вряд ли сможет пережить ещё один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что переломный момент конфликта уже прошёл: Киев теряет военных и территории. Издание напомнило Украине, что время уже на исходе.