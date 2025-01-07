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Регион
7 января, 08:39

Олимпийца Ляпунова выписали из больницы после избиения неизвестными

SHOT: Врачи отпустили байдарочника Ляпунова домой из больницы после избиения

Кирилл Ляпунов. Обложка © VK / Barnaul 22

Кирилл Ляпунов. Обложка © VK / Barnaul 22

Гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов, которого избили в Москве, отметил Рождество дома. Медики отпустили его из больницы, сообщает SHOT.

Родственники спортсмена рассказали телеграм-каналу, что согласно осмотру врачей, Ляпунов отделался сильными ушибами, подозрение на переломы скулы и глазницы не подтвердилось. Олимпиец не может вспомнить, почему на него могли напасть. По его словам, в тот вечер он отдыхал с друзьями в баре и сейчас не хочет привлекать никого к ответственности.

По предварительным данным, у члена сборной России на Тверской произошёл конфликт с прохожими, который перерос в драку. В полиции уточнили, что заявление на нападавших Ляпунов писать не стал. Сейчас проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений. Нападавших ещё ищут.

Байдарочник-олимпиец Ляпунов с трудом говорит после избиения в Москве
Байдарочник-олимпиец Ляпунов с трудом говорит после избиения в Москве

Напомним, что в ночь на 3 января неизвестные избили в Москве гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. С серьёзными травмами он смог самостоятельно добраться до больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз.

Дарья Нарыкова
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