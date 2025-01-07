Олимпийца Ляпунова выписали из больницы после избиения неизвестными

Гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов, которого избили в Москве, отметил Рождество дома. Медики отпустили его из больницы, сообщает SHOT.

Родственники спортсмена рассказали телеграм-каналу, что согласно осмотру врачей, Ляпунов отделался сильными ушибами, подозрение на переломы скулы и глазницы не подтвердилось. Олимпиец не может вспомнить, почему на него могли напасть. По его словам, в тот вечер он отдыхал с друзьями в баре и сейчас не хочет привлекать никого к ответственности.

По предварительным данным, у члена сборной России на Тверской произошёл конфликт с прохожими, который перерос в драку. В полиции уточнили, что заявление на нападавших Ляпунов писать не стал. Сейчас проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений. Нападавших ещё ищут.