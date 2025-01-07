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7 января, 09:09

Пушилин и Кириенко лично поздравили бойцов ВС РФ с Новым годом и Рождеством

Пушилин и Кириенко приехали поздравить солдат. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Пушилин и Кириенко приехали поздравить солдат. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко навестили военнослужащих девятой и 114-ой бригад 51 армии ВС РФ. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

«Заехали поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым бойцов героических 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров – Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии», — пишет Пушилин.

Чиновник сообщил, что военные настроены оптимистично на фоне активного продвижения вглубь обороны противника. Пушилин пожелал им успехов.

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Недавно Денис Пушилин совместно с Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики. Поздравления получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова.

Николай Рюмин
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