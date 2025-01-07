Пушилин и Кириенко лично поздравили бойцов ВС РФ с Новым годом и Рождеством

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко навестили военнослужащих девятой и 114-ой бригад 51 армии ВС РФ. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

«Заехали поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым бойцов героических 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров – Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии», — пишет Пушилин.

Чиновник сообщил, что военные настроены оптимистично на фоне активного продвижения вглубь обороны противника. Пушилин пожелал им успехов.