Путин поговорил с девочкой из Горловки, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с 15-летней Ариной Порхал из Горловки, Донецкой Народной Республики, чью мечту он исполнил в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте «Ёлка желаний», и её желание Путин снял с этой елки. Она ученица 9-го класса гимназии № 65 Горловки», — подчеркнул Песков.

Арина мечтала о поездке в Санкт-Петербург. Во время разговора Путин поинтересовался, как проходит её путешествие. Девочка рассказала о своих впечатлениях: она посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, посмотрела ледовое шоу, побывала в Царском Селе и на экскурсии в Мариинском дворце. Президент добавил, что, находясь в Петербурге, ей обязательно стоит зайти в Эрмитаж, и такое посещение будет организовано для неё и её сопровождающих.