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7 января, 09:27

Кириенко поблагодарил врачей больницы в Горловке за мужество

Пушилин с Кириенко посетили горловскую городскую больницу №2

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко пообщались с мужественным трудовым коллективом горловской городской больницы №2. Кадры встречи лидер ДНР опубликовал в телеграм-канале.

Пушилин в горловской больнице. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Здесь работают героические медицинские работники, сутками не оставляя свой пост, когда дело касается спасения жизней земляков. Это пример неимоверного профессионализма и стойкости. Горловка переживает трудный период, но мы видим, как армия России отодвигает линию фронта», — пишет чиновник.

Пушилин выразил надежду, что уже скоро жители Горловки смогут вздохнуть спокойно и власти займутся полноценным ремонтом медучреждения. Также гости поблагодарили врачей за преданность профессии.

«Коллектив работает, иногда не уходя сутками, понимаем, что это не просто невероятного профессионализма требует. В условиях горловской больницы это требует ещё и невероятного человеческого мужества — с постоянными обстрелами, с постоянными атаками. Поэтому вам просто огромное спасибо и низкий поклон», — также добавил Кириенко.

Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний»
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Помимо этого, в ходе поездки Денис Пушилин вместе Сергеем Кириенко навестили военнослужащих девятой и 114-ой бригад 51 армии ВС РФ. Они поздравили солдат и командиров с наступившим Новым годом и Рождеством.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Николай Рюмин
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