McDonald's отменил нормы по равенству для работников

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила отменить установленные целевые «показатели разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Макдоналдс» объявил, что отказывается от целевых показателей по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, которая пересматривает свои стратегии в целях обеспечения разнообразия, справедливости и инклюзивности», — говорится в статье.

Авторы статьи уточнили, что новые цели по равенству и инклюзивности для работников заведения ставиться не будут, однако McDonald's продолжит сообщать цифры, которые касаются разнообразия в своих рядах. Авторы материала дополнили, что компания остаётся приверженной инклюзивности.