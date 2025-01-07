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Регион
7 января, 10:28

McDonald's отменил нормы по равенству для работников

WSJ: McDonald's отменил нормы по равенству и инклюзивности для сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила отменить установленные целевые «показатели разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Макдоналдс» объявил, что отказывается от целевых показателей по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, которая пересматривает свои стратегии в целях обеспечения разнообразия, справедливости и инклюзивности», — говорится в статье.

Авторы статьи уточнили, что новые цели по равенству и инклюзивности для работников заведения ставиться не будут, однако McDonald's продолжит сообщать цифры, которые касаются разнообразия в своих рядах. Авторы материала дополнили, что компания остаётся приверженной инклюзивности.

Газета пишет, что более 30% руководителей компании в США теперь представляют ранее недостаточно представленные группы. Тем временем 25% выплат поставщикам получают организации, которыми владеют собственники, достигшие показателей разнообразия, указано в материале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что один человек скончался после отравления в McDonald's в США, ещё десятки отправились в больницы. У всех пострадавших обнаружили кишечную палочку. Инфекция охватила 10 штатов. Эксперты отмечают, что причиной могли быть некачественные продукты от поставщиков.

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Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Дарья Нарыкова
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