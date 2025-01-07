Как правильно хранить продукты в холодильнике: «свежие» советы эксперта

Холодильник — это не просто место для хранения еды. Фактически, это целая система, где каждая полка выполняет свою функцию. Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал Life.ru, как дольше сохранить продукты в холодильнике свежими.

«На верхней полке холодильника лучше хранить продукты, которые не требуют приготовления или требуют минимальной обработки перед приёмом пищи. Температура здесь колеблется от 2°C до 4°C, что отлично подходит для хранения молочных и кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного. Эти продукты не требуют низких температур для сохранения свежести, но важно следить за их сроком годности», — рассказал учёный.

Средняя полка холодильника — зона с постоянной температурой от 0°C до 2°C. Здесь рекомендуется хранить готовые блюда, яйца, сосиски и колбасу, отметил эксперт. Важно накрывать блюда крышкой, чтобы избежать перекрестного загрязнения и сохранить их свежесть. Не стоит хранить уже приготовленные блюда рядом с сырыми продуктами, так как в необработанной еде могут содержаться бактерии, которые при попадании в пищу способны стать причиной возникновения различных заболеваний, добавил химик.

Нижняя полка холодильника — это зона с самой низкой температурой от -2°C до 0°C, которая помогает сохранить свежесть продуктов и предотвратить их порчу. По словам Панина, здесь следует хранить сырую рыбу, мясо, курицу и фарш. Также на этой полке можно размещать готовые блюда в больших ёмкостях.

Выдвижные ящики холодильника предназначены для хранения овощей и фруктов, которые желательно размещать в разных ящиках — это позволит избежать быстрого гниения и смешивания вкусов, рассказал учёный.

Перед тем, как отправить продукты в лотки, тщательно вымойте и высушите их, чтобы предотвратить распространение бактерий и сохранить свежесть продуктов Алексей Панов Кандидат химических наук

Дверца холодильника — самая тёплая часть: температура здесь обычно от 5°C до 7°C. Здесь следует хранить продукты с длительным сроком годности, такие как сыры, соусы, масла и напитки. По словам эксперта, они не требуют низких температур для сохранения свежести, но важно соблюдать срок годности этих продуктов.

Морозильная камера имеет две полки: верхнюю и нижнюю. По словам химика, на верхней полке температура колеблется от -10°C до -17°C, что подходит для хранения овощных, фруктовых и ягодных заморозок, морепродуктов и грибов. Также здесь можно хранить полуфабрикаты, пельмени, вареники и сосиски. Нижняя полка морозильной камеры имеет температуру ниже -17°C, что идеально для хранения мяса, птицы, субпродуктов и мороженого, заключил Панин.