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7 января, 12:17

Экономист рассказал, что будет с российской экономикой в 2025 году

Экономист Зубец: В 2025 году инфляция будет неизбежной

В наступившем 2025 году инфляция будет практически неизбежной, однако серьёзных кризисов в российской экономике не будет. Об этом рассказал экономист Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда».

Также он добавил, что рецессии ждать не следует, ведь вложения в развитие экономики никуда не денутся — деньги идут на развитие производства, поддержание ВПК. Вместе с этим продолжается и зарплатная гонка: растут реальные доходы населения и зарплаты.

По его мнению, существует высокая вероятность серьёзного кризиса на нефтяном рынке и падения цен на нефть. В Европе продолжаются экономические проблемы и деиндустриализация. При приходе Дональда Трампа к власти ожидается увеличение добычи нефти в США, что может снизить спрос на нефть в Китае, уже испытывающем трудности. Эти факторы могут привести к снижению цен на нефть в текущем году, что негативно скажется на российской экономике, так как экспорт энергоносителей остается важным источником доходов.

Однако Зубец отметил, что правительство научилось справляться с негативными обстоятельствами. Он призвал не паниковать и не преувеличивать угрозы, подчёркивая, что западные лидеры не собираются уничтожать Россию, а лишь сдерживают её. Запад не использует крайние меры давления на российскую экономику, и никто не планирует её уничтожение. Специалист уверен, что российская экономика будет расти.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика будет расти, а инфляция станет умеренной. Перед страной стоит важная система задач, а именно: переход к сбалансированному росту с низким уровнем безработицы и сдержанной инфляцией.

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freepik / jcomp

Ольга Сливченко
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