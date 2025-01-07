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Регион
7 января, 12:42

Монета или жизнь: Командир ВСУ вымогал деньги у солдат под угрозой отправки в «мясорубку»

В Одессе командир военной части отбирал треть выплат у своих подчинённых

В Одессе командир военной части требовал от подчинённых 30% добавочных выплат. Об этом рассказало главное управление национальной полиции региона.

«Тем, кто отказывался платить, должностное лицо (командир) угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков на работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зону боевых действий», — указано на сайте ведомства.

За всё время угроз командир смог выручить более 400 тысяч гривен ($9,43 тысячи). Правоохранители взяли его с поличным. Во время обысков у него нашли мобильные телефоны и банковские карты. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Николай Рюмин
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