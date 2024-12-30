Безжалостный «мясник» из 211-й бригады ВСУ вновь задержан по делу о пытках бойцов

Госбюро расследований Украины снова задержало в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Теперь ему вменяется укрывательство издевательств и пыток в бригаде, пишет «Страна.ua».