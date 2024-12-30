Безжалостный «мясник» из 211-й бригады ВСУ вновь задержан по делу о пытках бойцов
Командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Побережнюка вновь задержали
Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк. Обложка © Telegram / «Страна.ua»
Госбюро расследований Украины снова задержало в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Теперь ему вменяется укрывательство издевательств и пыток в бригаде, пишет «Страна.ua».
Вместе с этим Побережнюк обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Известно, что в его бригаде бойцов колотили до разрыва внутренних органов, ломали им кости и черепа. Однако на этом его зверства не заканчиваются. Бывали случаи, когда солдат сажали в клетку на морозе, чтобы они «трезвели». В декабре его заключили под стражу, однако позже он вышел под залог.