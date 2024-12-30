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Регион
30 декабря, 05:58

Безжалостный «мясник» из 211-й бригады ВСУ вновь задержан по делу о пытках бойцов

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Побережнюка вновь задержали

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк. Обложка © Telegram / «Страна.ua»

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк. Обложка © Telegram / «Страна.ua»

Госбюро расследований Украины снова задержало в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Теперь ему вменяется укрывательство издевательств и пыток в бригаде, пишет «Страна.ua».

Вместе с этим Побережнюк обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Известно, что в его бригаде бойцов колотили до разрыва внутренних органов, ломали им кости и черепа. Однако на этом его зверства не заканчиваются. Бывали случаи, когда солдат сажали в клетку на морозе, чтобы они «трезвели». В декабре его заключили под стражу, однако позже он вышел под залог.

Распятые на крестах. Зачем командиры 211-й бригады ВСУ пытают подчинённых
Распятые на крестах. Зачем командиры 211-й бригады ВСУ пытают подчинённых
Оксана Попова
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