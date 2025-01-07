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7 января, 12:55

«Христос Воскресе!»: Ивлеева в Рождество поздравила подписчиков с Пасхой

Настя Ивлеева поздравила подписчиков с Пасхой в Рождество

Блогер Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева обратилась к своим подписчикам в соцсетях в рождественскую ночь с поздравлением, написав: «Христос воскресе!». Однако ей вскоре указали на ошибку, и она оперативно удалила свой пост. Это не прошло незамеченным — множество людей сделали скрины и поспешили напомнить ей, что Пасха отмечается только в апреле.

Ивлеева поздравила подписчиков с Пасхой в январе. Фото © Настя Ивлеева

Ивлеева поздравила подписчиков с Пасхой в январе. Фото © Настя Ивлеева

Некоторое время спустя звезда скандальной голой вечеринки вновь вышла на связь. «С Рождеством Христовым!» — лаконично поздравила она.

Ивлеева опубликовала новогодние фото с новым мужем и поздравила поклонников
Ивлеева опубликовала новогодние фото с новым мужем и поздравила поклонников

Ранее Life.ru сообщал о переменах в личной жизни Ивлеевой: её новым супругом стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Примечательно, что дедушка Филиппа по материнской линии — Юлиан Семёнов, создатель известного романа «Семнадцать мгновений весны», а его бабушка является падчерицей писателя Сергея Михалкова. По отцовской линии у Филиппа также имеется значительное культурное наследие — его родня включает артистов Большого театра.

Александра Мышляева
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