«Христос Воскресе!»: Ивлеева в Рождество поздравила подписчиков с Пасхой
Настя Ивлеева поздравила подписчиков с Пасхой в Рождество
Блогер Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Блогер Настя Ивлеева обратилась к своим подписчикам в соцсетях в рождественскую ночь с поздравлением, написав: «Христос воскресе!». Однако ей вскоре указали на ошибку, и она оперативно удалила свой пост. Это не прошло незамеченным — множество людей сделали скрины и поспешили напомнить ей, что Пасха отмечается только в апреле.
Ивлеева поздравила подписчиков с Пасхой в январе. Фото © Настя Ивлеева
Некоторое время спустя звезда скандальной голой вечеринки вновь вышла на связь. «С Рождеством Христовым!» — лаконично поздравила она.
Ранее Life.ru сообщал о переменах в личной жизни Ивлеевой: её новым супругом стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Примечательно, что дедушка Филиппа по материнской линии — Юлиан Семёнов, создатель известного романа «Семнадцать мгновений весны», а его бабушка является падчерицей писателя Сергея Михалкова. По отцовской линии у Филиппа также имеется значительное культурное наследие — его родня включает артистов Большого театра.