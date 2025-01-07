«Христос Воскресе!»: Ивлеева в Рождество поздравила подписчиков с Пасхой

Блогер Настя Ивлеева обратилась к своим подписчикам в соцсетях в рождественскую ночь с поздравлением, написав: «Христос воскресе!». Однако ей вскоре указали на ошибку, и она оперативно удалила свой пост. Это не прошло незамеченным — множество людей сделали скрины и поспешили напомнить ей, что Пасха отмечается только в апреле.