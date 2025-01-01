Ивлеева опубликовала новогодние фото с новым мужем и поздравила поклонников
Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Настя Ивлеева впервые опубликовала совместные фотографии с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком, а также поздравила подписчиков с праздником в своём телеграм-канале.
«Будьте счастливы, вы это заслужили!», — пишет Ивлеева.
Напомним, что ранее Настя Ивлеева тайно вышла замуж за Филиппа Бегака. Журналист Миров высказал мнение, почему пара скрывала факт бракосочетания. Он предположил, что родственники мужа категорически против их союза.