Ивлеева опубликовала новогодние фото с новым мужем и поздравила поклонников

Настя Ивлеева впервые опубликовала совместные фотографии с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком, а также поздравила подписчиков с праздником в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее Настя Ивлеева тайно вышла замуж за Филиппа Бегака. Журналист Миров высказал мнение, почему пара скрывала факт бракосочетания. Он предположил, что родственники мужа категорически против их союза.