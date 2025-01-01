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Регион
1 января, 02:29

Ивлеева опубликовала новогодние фото с новым мужем и поздравила поклонников

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева впервые опубликовала совместные фотографии с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком, а также поздравила подписчиков с праздником в своём телеграм-канале.

«Будьте счастливы, вы это заслужили!», — пишет Ивлеева.

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Напомним, что ранее Настя Ивлеева тайно вышла замуж за Филиппа Бегака. Журналист Миров высказал мнение, почему пара скрывала факт бракосочетания. Он предположил, что родственники мужа категорически против их союза.

Тимур Хингеев
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