Обезумевший фанат Насти Ивлеевой пробрался в её подмосковный дом

Неадекватный поклонник Насти Ивлеевой с битой в руках проник в её дом в подмосковной Истре, который она выставила на продажу.

По информации SHOT, 28-летний Иван Урекян вломился в коттедж Насти, разбив окно битой. Он зашёл в кладовку и начал искать что-то на полках и в шкафах, не учтя, что вокруг установлены камеры видеонаблюдения.

Прибывшие по вызову полицейские задержали грабителя. Известно, что у мужчины был ранее установленный диагноз психического и поведенческого расстройства, связанного с употреблением наркотиков. Ранее он работал водителем, а по образованию является слесарем. Также Иван подписан на телеведущую в социальных сетях.

Сегодня Ивлеева вышла на связь с подписчиками и прокомментировала инцидент, который «просочился в интернеты», дополнив его подробностями летнего происшествия. Она подтвердила, что это уже не первое проникновение в дом данного гражданина. Он уже ломился к блогерше в августе этого года, ночью, пока та спала. К счастью, никого кроме неё и сотрудника, внутри больше не было — мама, дети и другие родственники были в отъезде.

«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать что это было смертельно страшно, не сказать ничего. Не буду вдаваться в подробности, но после этого события спать и жить в доме не предоставлялось возможным. Потому, мы съехали. Дурачок остался неудовлетворен и видимо решил повторить/закончить своё грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов», — рассказала Ивлеева.