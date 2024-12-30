Обезумевший фанат Насти Ивлеевой пробрался в её подмосковный дом
Неадекватный поклонник Насти Ивлеевой с битой в руках проник в её дом в подмосковной Истре, который она выставила на продажу.
По информации SHOT, 28-летний Иван Урекян вломился в коттедж Насти, разбив окно битой. Он зашёл в кладовку и начал искать что-то на полках и в шкафах, не учтя, что вокруг установлены камеры видеонаблюдения.
Прибывшие по вызову полицейские задержали грабителя. Известно, что у мужчины был ранее установленный диагноз психического и поведенческого расстройства, связанного с употреблением наркотиков. Ранее он работал водителем, а по образованию является слесарем. Также Иван подписан на телеведущую в социальных сетях.
Сегодня Ивлеева вышла на связь с подписчиками и прокомментировала инцидент, который «просочился в интернеты», дополнив его подробностями летнего происшествия. Она подтвердила, что это уже не первое проникновение в дом данного гражданина. Он уже ломился к блогерше в августе этого года, ночью, пока та спала. К счастью, никого кроме неё и сотрудника, внутри больше не было — мама, дети и другие родственники были в отъезде.
«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать что это было смертельно страшно, не сказать ничего. Не буду вдаваться в подробности, но после этого события спать и жить в доме не предоставлялось возможным. Потому, мы съехали. Дурачок остался неудовлетворен и видимо решил повторить/закончить своё грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов», — рассказала Ивлеева.
Ранее Life.ru сообщал о переменах в личной жизни Ивлеевой: её новым супругом стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Интересно, что его дед по материнской линии — Юлиан Семёнов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны», а бабушка является падчерицей писателя Сергея Михалкова. По линии отца у Филиппа также богатая культурная наследственность — его семья включает артистов Большого театра. Интересно, что о свадьбе не знали не только фанаты пары, но и их собственные родители. Отец Ивлеевой признался, что ничего не знал об этих отношениях, а для матери Бегака это тоже стало неожиданностью. После замужества Ивлеева начала чаще делиться подробностями своей личной жизни. Например, она недавно описала своего избранника как «душного» из-за его подарков. Вместо традиционных автомобилей, айфонов и цветов, теперь блогерша получает старинные книги.
Telegram/Настя Ивлеева