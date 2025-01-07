Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 12:32

Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции

Haberturk: 15-летний подросток из России погиб, катаясь на лыжах в Турции

15-летний подросток из России погиб, катаясь на лыжах в Турции. Как сообщает телеканал Habertürk, россиянин умер в результате неудачного падения.

«15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался», — сказано в материале.

Петербуржец поскользнулся на льду и умер
Петербуржец поскользнулся на льду и умер

Ранее в Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / S_Photo

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar