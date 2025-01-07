Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции
Haberturk: 15-летний подросток из России погиб, катаясь на лыжах в Турции
15-летний подросток из России погиб, катаясь на лыжах в Турции. Как сообщает телеканал Habertürk, россиянин умер в результате неудачного падения.
«15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался», — сказано в материале.
Ранее в Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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