Подросток из России погиб на горнолыжном курорте в Турции

15-летний подросток из России погиб, катаясь на лыжах в Турции. Как сообщает телеканал Habertürk , россиянин умер в результате неудачного падения.

«15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался», — сказано в материале.