«Планам гребли помешали»: Украинец пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке

На Украине поймали 26-летнего гражданина, который пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке. Об инциденте сообщает пресс-служба пограничников.

«Мужчина решил преодолеть ледяное водное препятствие, экипировавшись надувным каяком и веслом, чтобы пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Планам гребли ещё на старте заплыва помешали пограничники, патрулировавшие Кучурганский лиман», — пишет пресс-служба.

Сообщается, что вместо незаконных гастролей ухилянта ждёт суд по административному протоколу.