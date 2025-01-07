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Регион
7 января, 14:22

«Планам гребли помешали»: Украинец пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке

Украинец пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке, но был пойман

Пойманный беглец с лодкой. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Пойманный беглец с лодкой. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

На Украине поймали 26-летнего гражданина, который пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке. Об инциденте сообщает пресс-служба пограничников.

«Мужчина решил преодолеть ледяное водное препятствие, экипировавшись надувным каяком и веслом, чтобы пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Планам гребли ещё на старте заплыва помешали пограничники, патрулировавшие Кучурганский лиман», — пишет пресс-служба.

Сообщается, что вместо незаконных гастролей ухилянта ждёт суд по административному протоколу.

Сбежавших с Украины призывников хотят заманить обратно
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Подобные случаи в Незалежной нередки. Недавно двое жителей страны попытались сбежать от мобилизации, притворившись участниками траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ. Их раскрыли чуткие пограничники.

Николай Рюмин
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