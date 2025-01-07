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7 января, 14:10

В Грузии призвали отправить Макрона в отставку

Глава парламента Грузии: Большинство французов хотят отставки Макрона

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выход из политического кризиса во Франции возможен через проведение новых выборов. Он добавил, что более половины французского населения поддерживает идею отставки президента Эмманюэля Макрона.

«Не собираюсь вмешиваться в дела Франции, но 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи. Выборы могли бы стать решением для выхода из политического кризиса», — написал Папуашвили в X.

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Напомним, Макрон заявил, что Россия демонстрирует агрессивные действия в отношении соседних стран. Он полагает, что Россия нарушила стабильность избирательного процесса в Грузии. В ответ грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону уделить больше внимания ситуации на Украине, вместо того чтобы совать нос в чужие дела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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