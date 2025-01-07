В Грузии призвали отправить Макрона в отставку

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выход из политического кризиса во Франции возможен через проведение новых выборов. Он добавил, что более половины французского населения поддерживает идею отставки президента Эмманюэля Макрона.

«Не собираюсь вмешиваться в дела Франции, но 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи. Выборы могли бы стать решением для выхода из политического кризиса», — написал Папуашвили в X.