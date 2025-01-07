«Пусть следит за Украиной»: Кобахидзе посоветовал Макрону не лезть в дела Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рекомендовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону следить за Украиной, а не лезть в чужие дела. Это заявление стало реакцией на слова французского лидера о том, что Россия проявляет агрессию по отношению к своим соседям, при этом он упомянул парламентские выборы в Грузии. Макрон считает, что Россия подорвала стабильность избирательного процесса в стране.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — сказал Кобахидзе журналистам.