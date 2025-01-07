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Регион
7 января, 10:08

«Пусть следит за Украиной»: Кобахидзе посоветовал Макрону не лезть в дела Грузии

Кобахидзе: Макрону нужно следить за Украиной, а не лгать про Грузию и Россию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рекомендовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону следить за Украиной, а не лезть в чужие дела. Это заявление стало реакцией на слова французского лидера о том, что Россия проявляет агрессию по отношению к своим соседям, при этом он упомянул парламентские выборы в Грузии. Макрон считает, что Россия подорвала стабильность избирательного процесса в стране.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — сказал Кобахидзе журналистам.

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Ранее Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что урегулирование ситуации не будет быстрым и простым. При этом он подумывает об очередном размещении иностранных войск в Незалежной. Он даже выдумал хитрый план по отправке военных сил в Киев без впутывания НАТО.

Александра Мышляева
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