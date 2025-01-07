Катар не намерен поставлять газ в ЕС через территорию Сирии и Турции

Катар опроверг информацию о поставках газа в европейские страны через территорию Сирии и Турции. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны, советник премьер-министра Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал эти сведения слухами.

«Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ», — подчеркнул аль-Ансари, отвечая на вопрос представителей ТАСС о возможном строительстве газопровода для поставок.

В Дохе заявили, что готовы поддержать народ Сирии в плане гуманитарной и технической помощи, а также оказать содействие в восстановлении инфраструктуры. Однако вопрос о поставках газа не обсуждается. Также аль-Ансари сообщил, что в настоящее время страна сосредоточена на сохранении стабильности в Сирии и удовлетворении потребностей сирийского народа.