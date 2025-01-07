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7 января, 15:42

В Петербурге эвакуатор снёс мать с ребёнком и влетел в остановку

Эвакуатор врезался в остановку. Обложка © Telegram / Красногвардейский район СПб

Эвакуатор врезался в остановку. Обложка © Telegram / Красногвардейский район СПб

В Красногвардейском районе Петербурга эвакуатор на скорости сбил мать с ребёнком и влетел в автобусную остановку. Об инциденте сообщает местный телеграм-канал.

«Мама и маленький ребёнок госпитализированы после того как эвакуатор сбил их и врезался в остановку на Свердловской набережной. Предположительно, у эвакуатора отлетело колесо», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водителя извлекали из кабины с помощью гидравлического инструмента. Его тоже доставили в больницу.

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Николай Рюмин
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