В Петербурге эвакуатор снёс мать с ребёнком и влетел в остановку

В Красногвардейском районе Петербурга эвакуатор на скорости сбил мать с ребёнком и влетел в автобусную остановку. Об инциденте сообщает местный телеграм-канал.

«Мама и маленький ребёнок госпитализированы после того как эвакуатор сбил их и врезался в остановку на Свердловской набережной. Предположительно, у эвакуатора отлетело колесо», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водителя извлекали из кабины с помощью гидравлического инструмента. Его тоже доставили в больницу.