Родители пропавшей 16 лет назад Лизы Тишиной получили загадочное письмо

Лиза Тишкина, исчезнувшая в Сарове Нижегородской области почти 16 лет назад, возможно, находится в эстонском Таллине. Об этом сообщила её мать Дина Горшкова.

Как пишет kp.ru, Дина получила странное письмо от некоего Александра, который утверждает, что может помочь в розыске её дочери по фотографии. В письме говорится, что Лиза живёт в Таллине и работает либо в ресторане, либо в магазине строительной техники.

«Просим помощи в распространении ориентировки на эстонском языке. Пришла информация, что Лиза, возможно, находится в Таллине. Международный розыск Лизы не ведётся, поэтому имеются определённые сложности с её поиском заграницей. Если у вас есть знакомые, которым можно переслать ориентировку, или места для её размещения – просим помочь», — написала мать девочки в социальных сетях.

Лизу в последний раз видели 7 марта 2009 года, когда она возвращалась домой с праздничного концерта в школе вместе с друзьями. После того как они разошлись, девочка пропала без вести. В поисках активно участвовали волонтёры, правоохранительные органы и следственные службы. Несколько раз проводились операции по осушению реки Сатис. Примечательно, что попасть в Саров и покинуть его можно только с особым пропуском из-за наличия стратегически важного объекта. Однако, несмотря на все усилия, Лиза так и не была найдена, и за все эти годы не удалось обнаружить ни одного её следа.