Житель Бурятии заявился на разборки в полицию с ружьём из-за штрафа
Житель Бурятии расстроился штрафу за пьяную езду и заявился в отдел с ружьём
В Бурятии местный житель с ружьём приехал в отделение полиции, чтобы решить вопросы о штрафах за пьяную езду. Об этом сообщает Babr Mash.
В селе Большая Кудара правоохранители остановили «Ниву» с пьяным водителем. Ему выписали штраф и отпустили дальше. Мужчина расстроился и решил вернуться в отдел. Он был пьян, снова за рулём, а в машине лежало ружьё. Ему влепили ещё один штраф и завели уголовное дело.
Недавно в польском городе Мельник произошёл инцидент с участием нетрезвого военнослужащего. Он начал стрелять в людном месте, что вызвало переполох среди местных жителей. Он был оперативно задержан.
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