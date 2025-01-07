Житель Бурятии заявился на разборки в полицию с ружьём из-за штрафа

В Бурятии местный житель с ружьём приехал в отделение полиции, чтобы решить вопросы о штрафах за пьяную езду. Об этом сообщает Babr Mash.

В селе Большая Кудара правоохранители остановили «Ниву» с пьяным водителем. Ему выписали штраф и отпустили дальше. Мужчина расстроился и решил вернуться в отдел. Он был пьян, снова за рулём, а в машине лежало ружьё. Ему влепили ещё один штраф и завели уголовное дело.