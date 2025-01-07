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7 января, 16:16

Житель Бурятии заявился на разборки в полицию с ружьём из-за штрафа

Житель Бурятии расстроился штрафу за пьяную езду и заявился в отдел с ружьём

В Бурятии местный житель с ружьём приехал в отделение полиции, чтобы решить вопросы о штрафах за пьяную езду. Об этом сообщает Babr Mash.

В селе Большая Кудара правоохранители остановили «Ниву» с пьяным водителем. Ему выписали штраф и отпустили дальше. Мужчина расстроился и решил вернуться в отдел. Он был пьян, снова за рулём, а в машине лежало ружьё. Ему влепили ещё один штраф и завели уголовное дело.

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Недавно в польском городе Мельник произошёл инцидент с участием нетрезвого военнослужащего. Он начал стрелять в людном месте, что вызвало переполох среди местных жителей. Он был оперативно задержан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SVshot

Николай Рюмин
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