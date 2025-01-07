На Ямале школьник погиб под колёсами КамАЗа, скатившись с горки
Водитель КамАза в ЯНАО сбил школьника, катавшегося на горке в ледовом городке
На Ямале школьник погиб под колёсами КамАЗа, скатившись с горки. Мать 13-летнего мальчика рассказала kp.ru, что водитель даже не извинился перед ней. Она намерена добиться наказания для виновных в смерти её ребёнка.
27 декабря сын Анны Субботиной, Богдан, отпросился, чтобы поехать с другом в ледовый городок. Он существовал много лет, но в этом году там открыли дорогу. Женщина разрешила сыну пойти, не подозревая об опасности. Она легла спать после работы, а школьник отправился кататься с горки.
Анна узнала о трагедии от классного руководителя сына, который сообщил, что для Богдана вызвали скорую. Когда она приехала, мальчик уже был мёртв. Свидетели рассказали, что он скатился с горки под колеса КамАЗа, вывозившего снег. Водитель не заметил его и продолжил движение, несмотря на попытки девушек-очевидиц остановить его.
Скорая помощь прибыла слишком поздно. Водитель не подошел к Анне и не извинился. Следователи начали разбираться в обстоятельствах гибели семиклассника. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Также дело открыто против компании, вывозившей снег.
Женщина намерена добиваться ответственности и от администрации, которая разрешила строительство ледового городка у дороги.
«Моего сына больше нет, и все виновные должны ответить», – заявила она.
Аналогичная трагедия ранее произошла в Иркутской области. Семилетняя девочка играла на горке и случайно выкатилась прямо на проезжую часть, где её на большой скорости сбил автомобиль. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, но врачи не смоги спасти ребёнка.
Life.ru / Шедеврум