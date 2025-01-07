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7 января, 17:00

Стало известно о состоянии лыжницы Сметаниной после инсульта

«Матч ТВ»: Состояние здоровья Раисы Сметаниной после инсульта улучшилось

Раиса Сметанина (слева). Обложка © ТАСС / Осетров Юрий

Раиса Сметанина (слева). Обложка © ТАСС / Осетров Юрий

Состояние здоровья четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшается. Она по-прежнему остаётся в реанимации, но уже не в таком тяжёлом положении, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Раиса Петровна продолжает находиться в реанимации, но её состояние улучшается. Оно уже не тяжёлое, а средней тяжести», — сказал источник.

Олимпийская чемпионка Сметанина частично парализована после инсульта
Олимпийская чемпионка Сметанина частично парализована после инсульта

Напомним, в середине декабря Раиса Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована. В конце месяца её перевели в реанимацию. Спортсменка завоевала золотые медали на Олимпиадах в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992), а также имеет за плечами пять серебряных и одну бронзовую медали. Она стала первой спортсменкой в истории, выигравшей десять медалей на зимних Олимпийских играх.

Николай Рюмин
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