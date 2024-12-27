Перенесшая инсульт легендарная лыжница Раиса Сметанина снова в реанимации

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, перенесшая инсульт в середине месяца, вновь была переведена в реанимацию. Об этом сообщают наши коллеги с «Матч ТВ».

72-летняя спортсменка продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Инсульт, с которым она попала в реанимацию, привёл к параличу правой стороны тела и утрате способности говорить. Спустя несколько дней ее транспортировали из Сыктывкара в НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге. 24 декабря племянник лыжницы сообщил, что она была переведена из реанимации в палату интенсивной терапии.