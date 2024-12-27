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Регион
27 декабря, 11:34

Перенесшая инсульт легендарная лыжница Раиса Сметанина снова в реанимации

«Матч ТВ»: Лыжницу Раису Сметанину снова перевели в реанимацию

Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина во время Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2006» в Сыктывкаре. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Осетров

Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина во время Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2006» в Сыктывкаре. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Осетров

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, перенесшая инсульт в середине месяца, вновь была переведена в реанимацию. Об этом сообщают наши коллеги с «Матч ТВ».

72-летняя спортсменка продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Инсульт, с которым она попала в реанимацию, привёл к параличу правой стороны тела и утрате способности говорить. Спустя несколько дней ее транспортировали из Сыктывкара в НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге. 24 декабря племянник лыжницы сообщил, что она была переведена из реанимации в палату интенсивной терапии.

Раиса Сметанина завоевала золотые медали на Олимпиадах в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992), а также имеет в своем активе пять серебряных и одну бронзовую медали. Она стала первой спортсменкой в истории, выигравшей десять медалей на зимних Олимпийских играх.

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Марина Фещенко
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