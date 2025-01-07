Getty Images объединится с Shutterstock
Фотобанки Getty Images и Shutterstock сообщили о своем слиянии и образовании новой компании. Общая стоимость сделки составляет $3,7 миллиарда. В рамках соглашения акционеры Shutterstock смогут выбрать между наличными в размере $28,80 за акцию, 13,67 акциями Getty Images или комбинацией из 9,17 акций Getty и $9,50 наличными. Об этом пишет The New York Post.
Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс, который станет руководителем объединённой компании, отметил, что это слияние откроет новые горизонты для расширения контента, увеличения числа освещаемых событий и внедрения современных технологий. Эксперты подчеркивают, что основными конкурентами объединённой компании на рынке фото- и видеоконтента остаются агентства Reuters и Associated Press.
Новая компания будет называться Getty Images Holdings, и её акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. После объявления о слиянии акции Getty поднялись на 50,2% в премаркете, в то время как бумаги Shutterstock выросли на 26,5%.
Ранее стало известно, что Сербия может полностью выкупить российскую долю в холдинге «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если Вашингтон решит ввести санкции. Президент страны Александр Вучич отметил, что неясно, какой смысл имеют американские ограничения, если средства от продажи доли в NIS все равно попадут к российской стороне.
Life.ru