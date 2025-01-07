Getty Images объединится с Shutterstock

Фотобанки Getty Images и Shutterstock сообщили о своем слиянии и образовании новой компании. Общая стоимость сделки составляет $3,7 миллиарда. В рамках соглашения акционеры Shutterstock смогут выбрать между наличными в размере $28,80 за акцию, 13,67 акциями Getty Images или комбинацией из 9,17 акций Getty и $9,50 наличными. Об этом пишет The New York Post.

Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс, который станет руководителем объединённой компании, отметил, что это слияние откроет новые горизонты для расширения контента, увеличения числа освещаемых событий и внедрения современных технологий. Эксперты подчеркивают, что основными конкурентами объединённой компании на рынке фото- и видеоконтента остаются агентства Reuters и Associated Press.

Новая компания будет называться Getty Images Holdings, и её акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. После объявления о слиянии акции Getty поднялись на 50,2% в премаркете, в то время как бумаги Shutterstock выросли на 26,5%.