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7 января, 16:55

«Роскосмос» поздравил россиян с Рождеством снимками Вифлеема со спутника

Вифлеем со спутника. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Вифлеем со спутника. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, где более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос.

«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались. Роскосмос поздравляет с Рождеством!» — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал читателям, как правильно отметить Рождество и чем следует заниматься. В этот праздник принято посещать богослужения, проводить время с семьёй, помогать нуждающимся и проявлять милосердие.

Николай Рюмин
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