«Роскосмос» поздравил россиян с Рождеством снимками Вифлеема со спутника
Вифлеем со спутника. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, где более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос.
«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались. Роскосмос поздравляет с Рождеством!» — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал читателям, как правильно отметить Рождество и чем следует заниматься. В этот праздник принято посещать богослужения, проводить время с семьёй, помогать нуждающимся и проявлять милосердие.