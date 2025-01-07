«Роскосмос» поздравил россиян с Рождеством снимками Вифлеема со спутника

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, где более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос.

«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались. Роскосмос поздравляет с Рождеством!» — говорится в сообщении.