Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

У побережья Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья «Пилигрим». Об этом сообщили в посольстве РФ. Инцидент случился 20 декабря 2024 года у северного берега острова Борнео, в штате Саравак. Судно находилось в кругосветном плавании.

Российское дипломатическое представительство в Куала-Лумпуре оперативно отреагировало на ситуацию. С момента получения информации о происшествии сотрудники посольства поддерживают связь с капитаном ладьи Сергеем Синельником. Экипажу оказывают необходимую помощь в рамках возможностей.

На борту находилось четыре человека: трое россиян и один гражданин Белоруссии. Все члены команды здоровы, их состояние не вызывает опасений. Повреждённое судно доставили на берег местные специалисты. Один из россиян уже вернулся на родину, остальные трое планируют вылететь в Россию.

«Дальнейшая судьба ладьи пока не определена. Для восстановления потребуется дорогостоящий ремонт», — приводит комментарий посольства РФ в Куала-Лумпуре РИА «Новости».

Решение о её будущем примут после возвращения участников экспедиции в Россию. Посольство продолжает взаимодействовать с капитаном и готово оказать дополнительную поддержку.

«Пилигрим» — точная копия поморской ладьи XIX века. В 2012 году капитан Синельник уже проходил воды Малайзии на новгородской ладье «Русич», реплике судна X-XII веков. Тогда он совершил плавание от Волги до Тасмании. В октябре 2024 года «Пилигрим» вышел из Владивостока после ремонта. Маршрут включал Японию, Филиппины, Малайзию, Индийский океан, Красное, Средиземное, Чёрное и Азовское моря.