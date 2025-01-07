Трамп обещал ад на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников до инаугурации

Избранный американский президент Дональд Трамп пообещал принять крайне жёсткие меры и устроить настоящий «ад» на Ближнем Востоке, если палестинское движение ХАМАС не отпустит израильских заложников до дня его инаугурации, которая запланирована на 20 января. Об этом он заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

«Если эти заложники не вернутся, начнётся полный ад. Я не хочу мешать переговорам, но если они не будут возвращены к моменту моего вступления в должность, на Ближнем Востоке разразится настоящий ад. Это будет плохо для ХАМАС и, честно говоря, плохо для всех», — подчеркнул Трамп.

При этом хозяин Белого дома не стал вдаваться в подробности и объяснять свои планы детально. По мнению избранного американского президента, заложников давно должны были освободить.