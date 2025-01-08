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Регион
7 января, 21:10

Зеленский внёс в Раду проект закона о приостановке международных договоров с РФ

Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, предлагающий приостановку действия ряда международных соглашений. Речь идёт о договорах, регулирующих сотрудничество в правоохранительной сфере между Украиной, Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствует информация, размещённая на официальном сайте парламента Незалежной.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает прекращение действия соглашений, заключённых в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН. Также предлагается остановить действие двустороннего договора между Украиной и Беларусью, касающегося передачи осуждённых для отбывания наказания.

Инициатива Зеленского связана с прекращением почтовой связи между тремя государствами. Это делает выполнение международных договоров невозможным.

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Между тем бывшему украинскому комику всё сложнее скрывать внутреннее отчаяние. По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, в недавнем интервью Зеленский выдал, что уже и сам не верит в собственный успех.

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Лия Мурадьян
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