Зеленский внёс в Раду проект закона о приостановке международных договоров с РФ

Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, предлагающий приостановку действия ряда международных соглашений. Речь идёт о договорах, регулирующих сотрудничество в правоохранительной сфере между Украиной, Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствует информация, размещённая на официальном сайте парламента Незалежной.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает прекращение действия соглашений, заключённых в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН. Также предлагается остановить действие двустороннего договора между Украиной и Беларусью, касающегося передачи осуждённых для отбывания наказания.

Инициатива Зеленского связана с прекращением почтовой связи между тремя государствами. Это делает выполнение международных договоров невозможным.