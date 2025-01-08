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7 января, 21:45

Польша вложит в создание первой в стране АЭС 15 миллиардов долларов

Польша планирует вложить около 60 миллиардов злотых (примерно 15 миллиардов долларов) в создание первой в стране атомной электростанции. Объект появится на побережье Балтийского моря. Решение о финансировании проекта уже утвердило правительство страны. Деньги будут выделяться в период с 2025 по 2030 годы.

Согласно заявлению, размещённому на сайте канцелярии премьер-министра, АЭС в Померании станет крупнейшим проектом в истории страны. Её мощность достигнет 3750 МВт. Общая стоимость строительства оценивается в 28 миллиардов долларов. Возведение объекта начнётся уже в 2026-м, а первый реактор типа АР1000 планируется запустить уже к 2033 году. Его мощность составит 1,1 ГВт.

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Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что в ближайшие 15-20 лет ещё восемь регионов России обзаведутся ядерной энергетикой. Среди них, например, Хабаровский край.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / urciser

Лия Мурадьян
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