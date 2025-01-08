Вице-президент США Харрис посетит военные базы в Германии, Сингапуре и Бахрейне

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис отправится в обширное турне с 13 по 17 января. Она посетит военные объекты в Сингапуре, Бахрейне и Германии. Об этом во вторник сообщил Белый дом.

15 января Харрис проведет переговоры с руководством Сингапура и осмотрит военно-морскую базу Чанги. На следующий день она отправится в столицу Бахрейна, где встретится с представителями Центрального командования Вооружённых сил США и Пятого флота ВМС. 17 же числа вице-президент прибудет в Германию, чтобы посетить авиабазу Шпангдалем.