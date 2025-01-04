Харрис обрушила на себя насмешки американцев, забыв слова из клятвы верности флагу США

Вице-президент Штатов Камала Харрис оконфузилась во время произнесения клятвы верности американскому флагу, когда не смогла вспомнить текст. Это случилось на первом заседании Сената Конгресса США нового, 119-го созыва.

Во время церемонии члены верхней палаты Конгресса, председателем которой, по конституции США, является вице-президент страны, по традиции произносят клятву, начинающуюся со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединённых Штатов Америки».

Харрис запнулась во время клятвы. Видео © Х / Chester Tam

Во время произнесения клятвы она начала произносить клятву правильно, но запнулась. Когда толпа подхватила её, Харрис неловко продолжила, но в итоге выкинула из текста слово «флаг», которому и посвящена сама клятва.

Пользователи считают, что Америка «увернулась от пули», не выбрав Харрис своим президентом, поскольку для политика, а уж тем более такой величины, является постыдным незнание текста клятвы верности национальному флагу.