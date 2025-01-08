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7 января, 22:38

Бельгийские власти попросили население не есть рождественские ёлки

Бельгийские власти обратились к жителям страны с необычной просьбой. Их призвали отказаться от употребления в пищу рождественских ёлок. Соответствущее предупреждение выпустило Федеральное агентство по безопасности пищевых продуктов (AFSCA), сообщило издание France 24.

«Некоторые вещи кажутся очевидными, но мы решили напомнить: не ешьте рождественские ёлки», — заявили в агентстве.

Поводом для напоминания стали рекомендации экоактивистов, которые ранее предложили перерабатывать хвойные деревья путём употребления их в пищу. AFSCA подчеркнуло, что ели не являются съедобными.

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К слову, ранее в Челябинске водителя оштрафовали за необычное нарушение. Мужчина в костюме Деда Мороза катался по улицам на ёлке, зацепившись за автомобиль. Обоих привлекли к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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