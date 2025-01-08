Членам партии Шольца пришлось извиняться за фото российской подлодки под видом немецкой

Два члена Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц, спутали немецкую подводную лодку U212CD с российской субмариной проекта 636 «Варшавянка». Об инциденте сообщило издание Bild.

Политики представляют город Киль, где расположена штаб-квартира компании Thyssenkrupp Marine Systems. Недавно Бундесвер заключил с этой фирмой контракт на строительство четырёх подлодок U212CD стоимостью более 4,7 миллиарда евро. По этому случаю депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты Кристина Шуберт опубликовали в соцсетях пост с изображением субмарины.

«Решение Бундестага о финансировании подлодок усиливает нашу безопасность и поддерживает промышленность Киля», — написали политики и прикрепили фото российской подлодки.

После обнаружения ошибки Клинк и Шуберт извинились. Депутат взял вину на себя, признав, что недостаточно внимательно проверил материал перед публикацией.