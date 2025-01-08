США конфисковали квартиры российского бизнесмена в Майами стоимостью $1,8 млн

Власти США конфисковали две квартиры в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову. По данным американского Минюста, имущество содержалось и сдавалось в аренду в нарушение санкционных ограничений.

Решение об изъятии квартир стало итогом судебного разбирательства, инициированного ещё в феврале 2024 года. Суд постановил конфисковать два кондоминиума, которыми нанятый бизнесменом человек распоряжался с января 2018-го по март 2023 года. Их общая стоимость оценивается в 1,8 миллиона долларов.

В ведомстве подчеркнули, что предприниматель попал под санкции вместе с бизнес-партнёром Валерием Абрамовым ещё в 2018 году. Они являются соучредителями АО «ВАД», которое принимало участие в строительстве крымской трассы «Таврида».