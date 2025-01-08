19 боевых самолётов НОАК вошли в зону действия ПВО Тайваня

Тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 25 самолётов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило Министерство обороны частично признанной республики в социальной сети X.

«19 самолётов пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО острова. Мы контролировали ситуацию и предприняли необходимые меры», — уточнили в ведомстве.

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Схожая ситуация произошла у берегов Тайваня в конце декабря прошлого года, когда к острову приблизились семь самолётов и пять кораблей НОАК. К счастью, тогда тоже обошлось без инцидентов.